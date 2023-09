O Conselho da Divisão Profissional do Campeonato Boliviano e da copa nacional decidiu nesta terça-feira (5) anular a edição de 2023 dos dois torneios por suspeita de manipulação de resultados. A federação boliviana de futebol (FBF) vai consultar a Conmebol para realizar um torneio de curta duração, que termine em dezembro.

“O Conselho Superior da Divisão Profissional, com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra, decidiu anular os torneios com gestão em 2023, portanto os campeonatos ficam anulados — declarou o presidente da federação, Fernando Costa, nesta terça-feira.“

A medida é reflexo dos últimos casos de corrupção e suspeita de manipulação de resultados nos torneios da primeira divisão do futebol boliviano. O presidente do clube Vaca Díez, Marcos Rodriguez, solicitou hoje licença do cargo, por suposto envolvimento.

A presidente do Independiente Petrolero, Jenny Montaño, afirmou que quatro jogadores do clube estariam envolvidos em suborno. Na segunda-feira, a FBF formalizou denúncia ao Ministério Público contra a “suspeita rede de corrupção”.