Dois homens foram socorridos pelo Samu após uma briga em uma casa de shows na madrugada desse domingo (12) em Campo Belo.

Segundo o socorro, as vítimas tinham ferimentos causados por armas de fogo.

Conforme a ocorrência, o Samu foi chamado no local por volta de 2h40, na casa de shows que fica na Rua Prudenciana Cardoso Massote, já na saída da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, uma briga teria começado dentro da casa de shows. O Samu informou que um jovem de 21 anos foi atingido na região da cervical, na parte de trás do pescoço. Outro homem, também de 21, foi socorrido com corte na cabeça com necessidade de sutura.

Ainda de acordo com Samu, as duas vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Campo Belo. O homem com corte na cabeça foi liberado ao longo do domingo.

Já o homem atingido na cervical precisou ser transferido para o hospital em Oliveira.

A polícia informou que dois suspeitos, de 39 e 28 anos, foram identificados. A PM segue nas buscas.

