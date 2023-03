A música “O ser e o estar”, do poeta Manoel Gandra e de Júnior Almeida, foi a única música mineira premiada no “13º Marolo de Ouro”, festival de MPB da cidade de Paraguaçu, no Sul de Minas.

De acordo com o jornal ‘O Pergaminho , interpretada por Júnior, com acompanhamento do talentoso violonista Elton Silva, a música alcançou o terceiro lugar das 156 canções inscritas vindas de dez estados brasileiros.

A vencedora foi “Encarnada”, de São Paulo, de autoria de Ritinha e Sandro Dorneles, ela foi interpretada por Bruna Moraes. A segunda colocada foi “Rogação”, de Lençóis Paulista/SP, autoria de Guto Hueb e defendida por Marina Rosa, uma das finalistas do programa “The Voice” da “Rede Globo”.

O troféu de melhor intérprete foi para André Fernandes, de São Paulo, que apresentou “Andaluz”, uma parceria dele com o catarinense Bruno Kohl. O melhor arranjo foi para “Intensa” de Campinas/SP. A música é de Valéria Pisauro e Márcio Pazim e foi defendida por Déia Silva, outra participante do “The Voice”. Quem assinou o arranjo foi o maestro Éric Furlan, do Quartetto Sentinela.

Confira a música aqui:

Fonte: jornal ‘O Pergaminho’