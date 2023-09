O Projeto de Lei 600/2023 foi aprovado durante a reunião ordinária da Câmara de Formiga, realizada na segunda-feira (25), o qual denomina como ‘Campo de Futebol Flávio Licínio Pinto’ o espaço localizado no Centro Social Urbano, no bairro Engenho de Serra.

A proposta é de autoria do vereador Luciano do Gás, que destacou a alegria em poder homenagear uma pessoa que fez tanto pelo esporte formiguense.

“Com grande satisfação que apresentei o Projeto de Lei para titular o campo de futebol com o nome do Flávio Licínio Pinto, carinhosamente conhecido como Brás. Mostra o reconhecimento e a notável contribuição dele para o desenvolvimento esportivo e comunitário do nosso município”, comentou.

De acordo com a Câmara, Brás foi uma figura excepcionalmente ativa e dedicada à comunidade. Sua paixão pelo esporte, em especial pelo futebol, sempre esteve em perfeita harmonia com sua dedicação ao bem-estar e à educação das crianças e adolescentes locais. Sua influência positiva alcançou diversas gerações, e seus esforços altruístas na formação de jovens atletas não podem ser subestimados.

O que motivou a honraria, foi a dedicação e a paixão de Brás pelo trabalho com crianças e jovens.

“Sua dedicação ao esporte e à comunidade do bairro Engenho de Serra é um exemplo inspirador para todos. Brás encarna os valores de trabalho árduo, resiliência e comprometimento, tornando-se um modelo a ser seguido, especialmente para os jovens que anseiam por referências positivas em suas vidas. Denominar uma quadra esportiva com o nome de Flávio Licínio Pinto seria uma maneira tangível e significativa de honrar sua memória. Além de perpetuar seu legado, essa ação incentivará a nossa comunidade a lembrar e valorizar a dedicação de indivíduos que moldaram positivamente nosso ambiente local”.

Biografia

A história de Flávio Licínio Pinto, mas conhecido carinhosamente como Brás, é um verdadeiro reflexo de dedicação, amor ao bairro engenho de Serra, e paixão pelo esporte.

Filho de Estelina do Nascimento Pinto, uma dedicada dona de casa, e José Pinto, um habilidoso pedreiro, Brás cresceu em um ambiente onde os valores familiares e o trabalho árduo eram fundamentais.

Com seis irmãos, Valter, Adeon, Rubens, Cláudio, Edson e Neusa (sendo os 4 últimos já falecidos), Brás encontrou apoio e camaradagem em meio a uma família unida, mesmo enfrentando as adversidades da vida. Sua jornada educacional o levou da Escola Francisco Fernandes ao Ginásio Edifício Antônio Vieira, localizado próximo à Santa Casa. Posteriormente, concluiu seus estudos na Escola Estadual Professor Tonico Leite (Got), estabelecendo uma base sólida para suas futuras empreitadas.

Desde cedo, Brás revelou uma vocação para o trabalho autônomo, retirando areia do rio e desempenhando o papel de balconista em bares. Sua natureza esforçada e multifacetada o destacou como alguém que não temia se aventurar em diversas atividades.

No entanto, seu coração estava sempre voltado para o esporte e para a comunidade que tanto amava. Brás se tornou uma figura emblemática em sua vizinhança, dedicando-se voluntariamente ao treinamento de crianças e adolescentes, proporcionando-lhes oportunidades para crescerem e aprenderem através do esporte.

Sua paixão pelo futebol foi o fio condutor de sua vida esportiva. Ele fez sua estreia no Olaria, no bairro Engenho de Serra, sob os treinadores Durval e Zebrola. Posteriormente, ingressou no Varginha, comandado pelo respeitado senhor Arnie.

Sua jornada esportiva também o levou às categorias de base do FEC (Formiga Esporte Clube), onde aprimorou suas habilidades. No entanto, o ápice de sua jornada esportiva foi a criação do time do Frangão, que ele liderou por muitos anos e que permaneceu como seu time do coração. Um evento especialmente querido para ele era o tradicional jogo realizado no Campo do Estrelinha e organizado por Arnie. Brás participou não apenas como jogador, mas também como organizador, mantendo viva a tradição mesmo após o falecimento do senhor Arnie.

Além de suas conquistas esportivas, Brás também era um dos cérebros por trás do icônico bloco ‘Vai Quem Quer’, uma celebração animada que ecoava pelo bairro Engenho de Serra. Com seu parceiro Vicente, conhecido como, Brás ajudou a organizar e tornar memorável esse evento festivo que unia a comunidade e a cidade toda.

A vida de Flávio Licínio Pinto, ou Brás, é um testemunho vivo de dedicação, paixão e amor à comunidade. Sua história inspiradora nos lembra da importância de se envolver ativamente na comunidade e de perseguir nossas paixões com determinação. Seu legado perdura como um exemplo de como um indivíduo comprometido pode moldar positivamente o mundo ao seu redor.

Fonte: Câmara Municipal de Formiga