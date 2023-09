Um homem, de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira (28), em Bambuí.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele é suspeito da prática de dois homicídios ocorridos na cidade.

As vítimas tinham 62 e 65 anos e foram mortas no bairro Sagrado Coração de Jesus, em datas distintas. Uma em 20 de junho, com um disparo de arma, e a outra em 9 de julho, após um incêndio.