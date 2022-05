Um morador de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, chamou a atenção na internet após publicar um vídeo mostrando que seu cachorro, um pug de 10 meses, aprendeu os comandos em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Nas imagens, o professor de libras Benício Bruno, de 38 anos, chama o cãozinho Victor Hugo para passear e ainda pede que ele pegue a coleira-guia.

O professor, que é surdo, disse que pesquisou vídeos na internet para ensinar sinais para cachorros. Ele foi ensinando os comandos e mostrando os sinais para ele. “Quando eu mostrei a coleira-guia para passear, ele tentou entender o significado de passear. Depois o sinal de passear e, por fim, ele aprendeu o significado”, conta o tutor.

Bruno conta que foi ensinando os sinais mais básicos como para pedir os biscoitos de pet. “Mostrei este sinal de biscoito. Depois perguntei ele onde estava o biscoito e ele estava olhando diretamente para o alimento”, complementa.

Quando chega alguém na casa de Bruno e o chama, é Victor Hugo quem avisa. “Quando tocam a campainha ou me chamam de alguma forma, ele corre para me avisar. Tem um amigo meu que quando chega ele já conhece o barulho do carro”, se orgulha o professor.

Ele disse que ficou bastante impressionado com a repercussão do vídeo e muito feliz e animado. “É importante mostrar que os animais podem aprender qualquer tipo de comunicação e também que um animal surdo pode se comunicar”, concluiu.

Fonte: O Tempo