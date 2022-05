Diretoria, comissão técnica e jogadores do América têm como objetivo principal colocar o Coelho na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, prometem se doar até o fim na busca por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para isso, o lanterna da chave D da principal competição sul-americana de clubes precisa de um resultado positivo diante do Tolima nesta quarta-feira (18), às 21h (hora de Brasília), no Manuel Murillo Toro, pela quinta rodada.

Ainda sem ganhar na fase de grupos do torneio, com apenas um ponto conquistado em 12 disputados, o Alviverde perdeu as três partidas em que foi mandante: 2 a 0 para o Del Valle, 3 a 2 para o Tolima e 2 a 1 para o Atlético. Fora de casa, empatou com o Galo em 1 a 1 no Mineirão; o gol alvinegro, marcado por Ademir, foi irregular, mas a arbitragem não assinalou impedimento do atacante.

Agora, o Coelho precisa emplacar vitórias longe de seus domínios em seus dois últimos jogos na fase de grupos. Após o confronto com os colombianos, terá que bater também o Del Valle, no dia 25 (outra quarta-feira), às 21h, no estádio Banco de Guayaquil.

Ainda assim, o América necessitará de dois triunfos do Atlético contra esses mesmos adversários em duelos a serem realizados em BH. O Galo encara os equatorianos nesta quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, e o Tolima no dia 25, às 21h, no mesmo local.

Somente desta forma, o Alviverde chegaria aos mesmos sete pontos do time colombiano, atual vice-líder. Além disso, teria que superar o saldo de gols, atualmente favorável ao concorrente (0 a -4). O Atlético aparece na ponta da chave, com oito pontos, e o Del Valle é o terceiro colocado, com cinco.

Sul-Americana