Na manhã dessa sexta-feira (15), por volta das 11:30h a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado para atendimento de capotamento de carro na rua Itália, no bairro Novo Horizonte, em Nova Serrana.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Nova Serrana encontrou duas vítimas. A primeira, uma gestante sem idade informada, estava consciente e estável, mas recusou atendimento médico. A segunda vítima, uma mulher de 54 anos, também consciente, apresentava pressão arterial alterada e suspeita de fratura na perna direita.

A paciente recebeu os primeiros atendimentos no local, incluindo imobilização padrão, foi medicada conforme orientação do médico regulador e encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital São José, em Nova Serrana.

O SAMU destacou que as medidas adotadas seguiram os protocolos de urgência e garantiram estabilização da vítima antes do transporte.

Com informações do SAMU