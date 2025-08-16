Foto: Divulgação VLI

Governo oficializa acordo com a Ferrovia

O Governo Federal oficializou o acordo com a VLI Logística para a renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que corta Montes Claros e grande parte do Norte de Minas. O Ministério dos Transportes enviou um ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o aceite da proposta. Um dos fatores decisivos na proposta da companhia foi a garantia de continuidade da operação no trecho Minas–Bahia, que liga Corinto (MG) a Campo Formoso (BA). O acordo encerra um longo processo de negociação iniciado em 2015. O contrato atual de concessão da FCA se encerra em agosto de 2026. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

76,6% das empresas mineiras na internet

De acordo com a pesquisa E-commerce 2025, a participação do comércio no ambiente digital tem crescido continuamente ao longo dos anos. Em 2023, 57,1% das empresas já marcavam presença no virtual. Esse número subiu para 64,3% em 2024 e, em julho de 2025, atingiu 76,6%. Das empresas com presença na internet, 59,5% utilizam esse canal para realizar vendas, enquanto 33,8% estão apenas presentes on-line, sem efetivar transações comerciais. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Câmara de Patrocínio devolve 2,1 milhões

A Câmara Municipal de Patrocínio devolveu R$ 2.170.179,00 aos cofres públicos, em cerimônia realizada na na sala de reuniões da Prefeitura. O montante, fruto da economia no repasse do duodécimo, é resultado da gestão financeira conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Nikolas Elias. O prefeito Gustavo Brasileiro comentou sobre a possibilidade de investir em um viaduto sobre a MG-230, caso haja nova devolução até o fim do ano. (Jornal de Patrocínio)

Ponte sobre o Rio Paranaíba interditada

Na sexta-feira, 15, a ponte sobre o Rio Paranaíba, localizada no km 11 da rodovia LMG-722, no Distrito de Pilar, foi interditada após avaliação dos órgãos competentes constatar que a estrutura não apresenta condições de segurança para o tráfego de veículos. A ponte, que fica na divisa entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar, permanecerá fechada até que os problemas sejam solucionados. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, responsável pela via, informou que já está adotando as providências necessárias para a recuperação da estrutura, buscando restabelecer o tráfego o mais rápido possível. (Patos Notícias)

Medicina veterinária foi reconhecida

O curso de Medicina Veterinária da UFV foi novamente reconhecido internacionalmente pelo Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul (Arcu-Sul). A resolução, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) na última semana, é resultado de um processo em que o curso participou voluntariamente e teve, entre suas etapas, a avaliação do seu projeto pedagógico e o plano de desenvolvimento institucional. (Folha da Mata – Viçosa)

Varginha receberá o Compra Minas

Entre os dias 2 e 5 de setembro, o Complexo Operacional da Minasul, em Varginha, receberá a 25ª edição do Compra Minas, feira que se consolidou como o maior e mais completo evento do agronegócio no Sul de Minas. Com mais de 70 expositores e cerca de 10 mil m² de área, o encontro reunirá as principais marcas de insumos, implementos e maquinários agrícolas, oferecendo ao produtor rural as melhores condições de compra do ano. (Gazeta de Varginha)

Pedro Leopoldo tem novo aplicativo

A empresa responsável pelo rotativo em Pedro Leopoldo (Mobitt Tecnologia e Sistemas) promoveu a substituição do aplicativo utilizado para o sistema de estacionamento na cidade. No entanto, a Prefeitura afirma que tais alterações não foram previamente comunicadas ao Executivo nem à Secretaria de Comunicação, o que impossibilitou a adoção de medidas antecipadas de divulgação e orientação à população. A troca do aplicativo foi motivada pela licença desatualizada do sistema anterior em relação aos gateways de pagamento, o que colocava em risco a segurança e a continuidade das transações realizadas pelos usuários. Além disso, a empresa informou ter recebido diversas sugestões e reclamações dos próprios usuários, que apontavam a necessidade de um sistema mais moderno e eficiente. (Jornal Observador – Pedro Leopoldo)

