A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu, nessa sexta-feira (15), por volta das 19h um chamado para atendimento de um acidente na MG-170, próximo ao km 24, na ponte do Rio Jacaré, em Lagoa da Prata, envolvendo um caminhão e uma motocicleta.

No local, as equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB), ambas de Lagoa da Prata, encontraram um homem de 37 anos inconsciente e em parada cardiorrespiratória (PCR).

Apesar do empenho das equipes de socorro, a vítima não respondeu aos estímulos. E teve o óbito confirmado pelo médico da USA.

A Perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e registrar oficialmente a ocorrência.

Com informações do Samu