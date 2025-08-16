O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), será oficialmente lançado como pré-candidato à Presidência da República neste sábado (16), durante evento do partido Novo em São Paulo. A cerimônia reunirá lideranças políticas, especialistas e apoiadores, com uma série de palestras programadas entre 10h e 18h.

A escolha de São Paulo para o lançamento, além do envio de convites aos principais veículos de imprensa do país, evidencia a estratégia da equipe de marqueteiros de Zema, que busca “nacionalizar” o nome do governador. A campanha do Novo também tem apostado em entrevistas quase diárias para rádios, TVs e podcasts em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O evento será aberto pelo presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, com o tema “2026: O Ano mais importante das nossas vidas”. Em seguida, outros nomes de destaque do Novo farão palestras sobre fiscalização, combate ao inchaço do Estado, gestão pública eficiente e defesa da liberdade. Romeu Zema sobe ao palco às 11h30 e, ao meio-dia, concederá entrevista coletiva, com a presença de veículos de imprensa de todo o país.

Segundo apuração da rádio Itatiaia, o discurso do governador incluirá críticas ao PT, ao crescimento do Estado e a problemas na segurança pública. O lançamento ocorrerá no Amcham Business Center, localizado na Zona Sul de São Paulo, com capacidade para até 1.200 pessoas.

O evento marca o início da pré-campanha presidencial de Romeu Zema, reforçando a estratégia do Novo de consolidar a presença nacional do governador e ampliar sua visibilidade política, enquanto apresenta suas propostas e críticas a adversários políticos em um cenário de destaque para as eleições de 2026.

Com informações do Itatiaia Política