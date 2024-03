Uma carga de frangos congelados foi saqueada após o caminhão que transportava, tombar na BR-262, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na noite dessa segunda-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo com placa de Sooretama (ES), trafegava pela via por volta de 19h30 quando tombou no km 40, entre os bairros Realeza e Vila Boa Esperança. O motorista conseguiu sair sozinho, sem ferimentos aparentes. Momentos depois, um vídeo mostra a carga sendo saqueada.

Ainda segundo os militares, houve vazamento de combustível e, por conta disso, aplicaram serragem na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local e controlou o trânsito.

Fonte: Hoje em Dia