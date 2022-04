O senador mineiro Carlos Viana (PL) aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro (PL) e será o novo líder do governo no Senado.

Viana, que já atuava como vice-líder do Planalto desde 2020, intensificou sua relação com Bolsonaro nas últimas semanas, quando foi convidado a se filiar ao PL e disputar o governo de Minas.

A intenção do presidente Bolsonaro é ter um palanque para a campanha eleitoral em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país.

O convite oficial para que Carlos Viana assumisse a liderança de governo foi feito na semana passada e aceito pelo senador mineiro.

No início deste ano, o governo Bolsonaro havia convidado outro senador mineiro para assumir o cargo: Alexandre Silveira (PSD). No entanto, após divergências internas no PSD, Silveira não aceitou o convite.

