Cinco pessoas ficaram feridas depois que um ônibus bateu na traseira de um caminhão, na tarde desta quarta-feira (6), na MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no bairro Angicos, sentido Lagoa Santa.

A princípio, um homem teve fratura no maxilar. O segundo teve trauma cranioencefálico (TCE), dor na coluna e escoriações. As vítimas têm 34 e 76 anos e foram encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves.

Outras três pessoas caíram dentro do ônibus no momento da batida e foram levadas, com ferimentos leves, para a UPA de Vespasiano.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária também foram acionadas.

