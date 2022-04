O recadastramento anual ou “prova de vida” dos pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg ) foi retomado este mês com exigência de comparecer pessoalmente em qualquer agência bancária do Itaú ou nas unidades administrativas do Ipsemg, na capital ou interior.

Quem não fizer o recadastramento pode ter o pagamento retido até que a situação seja regularizada.

Os pensionistas que completaram aniversário nos meses de janeiro a março de 2022 deverão se recadastrar somente a partir de janeiro de 2023.

Exigências

Caso o pensionista seja tutelado, menor sob guarda ou menor de 18 anos, o recadastramento deverá ser realizado na presença de seu representante legal.

Pensionistas curatelados são recadastrados pelos respectivos curadores, com a documentação pertinente. Não é exigida presença do pensionista.

Aqueles que são impossibilitados de locomoção por problemas de saúde devem seguir as instruções disponíveis no site, no botão Previdência, opção Recadastramento de Pensionistas.

Orientações e a lista de documentos exigida para cada situação podem ser consultadas no site ou pelo telefone da Central LigMinas 155, na opção 6. Acesse aqui.

Fonte: Hoje em Dia