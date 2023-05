Uma carreta carregada com cimento pegou fogo na manhã desta sexta-feira (05) na BR-262, no município de Luz. A ocorrência foi registrada por volta 07h, na altura km 531.

De acordo com informações apuradas pelo portal Tapiraimg TV, o condutor relatou que houve um superaquecimento do veículo e logo em seguida, as chamas se alastraram pela cabine.

Militares do Corpo de Bombeiros e equipes da Triunfo Concebra controlaram as chamas.

O motorista não se feriu. A carga não foi atingida pelo fogo.

Fonte: Tapiraimg TV