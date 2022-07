Uma carreta carregada com peças automotivas tombou no início da tarde desta quinta-feira (21) na Fernão Dias, em Estiva (MG) e causou um engavetamento envolvendo outros oito veículos. Segundo a Arteris, concessionária que administra a via, a pista precisou ser totalmente interditada.

O acidente aconteceu na altura do km 873,1, no sentido São Paulo. Seis pessoas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

Segundo a Arteris, por volta de 16h15, a faixa esquerda seguia bloqueada no local e a faixa da direita estava liberada. A fila de carros no trecho era de aproximadamente 14 quilômetros.

Equipes da concessionária atuavam no local.