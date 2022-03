Uma carreta carregada com pó de alumínio pegou fogo na manhã deste sábado (26) na BR-459, em Caldas (MG).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que a mangueira de óleo do motor tenha se rompido e dado início ao incêndio. O motorista não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 7h50 pelo 193. Ao chegarem no local, os militares encontraram a cabine da carreta em chamas. Os bombeiros informaram que a carreta estava carregada com pó de alumínio.

Os militares começaram a combater o incêndio com água, mas o fogo apagou. As chamas atingiram tanque de diesel. Então, para combater o incêndio, os militares utilizaram Líquido Gerador de Espuma. O fogo foi controlado em 20 minutos.

Ainda de acordo com os bombeiros, pó de alumínio é um material pirofórico, ou seja, sofre combustão espontânea até mesmo em contato com água.

A PRF informou que o motorista suspeita que a mangueira de óleo do motor tenha se rompido e dado início ao incêndio. O veículo seguia sentido Pouso Alegre no momento do ocorrido.

Fonte: G1