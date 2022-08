Um veículo de passeio capotou após uma caminhonete colidir contra ele na manhã deste sábado (13), no bairro Mangabeiras, em Formiga. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma caminhonete transitava pela rua Rio Tapajós, sentido MG-050, quando no cruzamento colidiu na lateral de um veículo VW/Gol. O veículo seguia pela rua Marinho Lourenço Costa, sentido avenida Brasil. Com o impacto da batida, o VW/Gol capotou.