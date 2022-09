Um carro pegou fogo na MGC-356, altura do bairro Olhos D’Água, região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (19). As causas do incidente são desconhecidas, e o veículo foi encontrado capotado, já consumido pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no sentido Rio de Janeiro. Informações indicam que o motorista apresentava sinais de embriaguez, e foi conduzido pela Polícia Militar. Ele sofreu leve escoriação, e dispensou atendimento do Samu.

As chamas foram debeladas por volta das 14h30, e não houve registro de maiores danos. Também não foram repassadas informações sobre possíveis retenções no trânsito.

Fonte: Itatiaia