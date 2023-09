Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um carro é arrastado por um caminhão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O acidente teria acontecido na altura do bairro Universitário, na região da Pampulha, no início da tarde desta sexta-feira (29).

Testemunhas que passavam pela rodovia no momento da batida disseram que o motorista do carro saía do viaduto São Francisco, que passa pela Avenida Antônio Carlos, para entrar na rodovia. O condutor do caminhão seguia pelo Anel e eles acabaram se chocando.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os dois motoristas conversaram, entraram em um acordo, e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) não precisou ser acionada.