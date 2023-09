O governo federal vai lançar na próxima segunda-feira (2), um plano nacional para combater as organizações criminosas no país.

O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, nesta sexta-feira (29), após uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

A gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido criticada por não se mobilizar diante do avanço de crimes violentos em estados como o Rio de Janeiro e a Bahia.

Cappelli, braço-direito do ministro Flávio Dino na pasta, não detalhou o plano, mas afirmou que serão priorizadas ações de inteligência para desarticular grupos criminosos. O secretário-executivo adiantou que não haverá “espetacularização” das operações.