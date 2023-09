Imagens de câmeras de vigilância de um restaurante em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, registraram, na quarta-feira (27 de setembro), o momento que um homem furta, em plena luz do dia, quatro cadeiras e uma mesa de plástico verde que estavam distribuídas na porta do estabelecimento comercial.

Nas imagens é possível perceber que para evitar chamar atenção dos funcionários do restaurante o homem fingia falar no celular. Ao notar que ninguém estava olhando, o suspeito reuniu as cadeiras e as colocou dentro de um veículo, estacionado nas proximidades do restaurante. Em seguida, a mesa que já estava separada também foi levada.

Suspeito volta para almoçar

As imagens do circuito interno do restaurante ainda registraram que cerca de três horas depois de cometer o crime, o suspeito, vestindo a mesma blusa azul, foi visto no interior do estabelecimento esperando na fila para almoçar.

O suspeito, que foi reconhecido pelos funcionários do restaurante, ainda é procurado pela polícia.