O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi submetido a uma blefaroplastia (procedimento estético nas pálpebras) na tarde desta sexta-feira (29), além de uma cirurgia no quadril.

O cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos médicos que conduziram a cirurgia no quadril de Lula, negou que tenha sido apenas por razões estéticas. “Ele tinha realmente alterações que atrapalham o dia a dia. É uma indicação médica, não é por estética”, afirmou em coletiva.

A blefaroplastia foi conduzida pela cirurgiã oftamológica Eliana Forno. O procedimento cirúrgico é usado para tratar o excesso de pele das pálpebras, que dão um aspecto de pálpebra caída. Na intervenção, o cirurgião remove o referido excesso de pele, músculo e em alguns casos parte das bolsas de gordura orbital.

Lula chegou às 8h desta sexta no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF). Ele também passou por uma artroplastia total de quadril (no lado direito), para proporcionar alívio da dor provocada pela artrose, além da correção de deformidades e da recuperação do movimento da articulação. A cirurgia, na prática, substitui a articulação “doente” no encaixe da perna com a bacia por uma prótese artificial.