A forte estiagem que atinge o Amazonas há semanas está dificultando a vida de praticamente todos os moradores do estado. Com a falta de chuvas, vários rios estão secando. E a dificuldade atingiu até quem sobrevive neles: algumas casas flutuantes estão ficando encalhadas.

Em Careiro da Várzea, as casas se dirigiram para um ponto específico do rio onde ainda conseguem flutuar. Mas muitas delas nem conseguiram chegar e ficaram encalhadas.

Também as embarcações ficam presas nos rios secos. A reportagem da TV Globo precisou andar por 30 minutos até encontrar outro barco menor que pudesse levá-los à comunidade do Rio Curari, um afluente do Solimões, na mesma cidade. O tempo de percurso, que era de 20 minutos, agora está levando duas horas.

A população também tem tido dificuldades com o desabastecimento. O trajeto entre rios secos muitas vezes provoca a mudança de um barco para outro porque o primeiro já não consegue mais prosseguir. Alimentos também estão demorando mais tempo para chegar às regiões mais afastadas e aos comércios flutuantes. E muitos municípios já sentem falta de água potável.