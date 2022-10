Um veículo Fiat/Cronos pegou fogo na noite deste domingo (16) na BR-354, no município de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na altura do KM 204.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do veículo, de 34 anos, relatou que deslocava de Belo Horizonte a Patos de Minas, quando percebeu que a direção do automóvel endureceu, momento que visualizou umas chamas na roda dianteira do lado esquerdo.

Ele relatou ainda que em poucos minutos o fogo tomou conta de toda a estrutura do veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e controlou às chamas, além de fazer o resfriamento do local.

O motorista conseguiu retirar alguns pertences do interior do veículo, não sendo possível retirar sua carteira de bolso a qual continha seus documentos pessoais.

O condutor não se feriu. O carro é de uma locadora de Belo Horizonte, a qual providenciou a remoção do local.

Fonte: Tapiraí TV