Um homem morreu nessa segunda-feira (17) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Bros, uma caminhonete Toyota/Hilux e um carro VW/Fox, na MG-164, em Santo Antônio do Monte. O acidente aconteceu na altura do KM 199.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da caminhonete informou que, seguia sentido Pedra do Indaiá para Santo Antônio do Monte, quando, ao diminuir a marcha para desviar de cachorro, percebeu que o moto bateu na traseira da caminhonete.

Com o impacto, o condutor da moto, acabou caindo na contramão da via e, segundo uma testemunha, outro veículo que seguia na direção contrária, acabou atropelando a vítima, que morreu no local.

O passageiro da moto sofreu escoriações nas pernas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os outros envolvidos não se feriram.

A Perícia da Polícia Compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV