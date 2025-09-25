Na madrugada de quarta-feira (24), um crime brutal chocou os moradores da comunidade rural de Santo Antônio da Serra, em Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Um homem de 65 anos e sua esposa, de 31, foram encontrados mortos em uma fazenda da região.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 3h. O casal foi surpreendido pelo indivíduo que os atacou com golpes de madeira, ateou fogo em parte do imóvel e fugiu do local. A violência e a destruição causadas pelo agressor indicam premeditação e extrema brutalidade.

Testemunhas relataram que o principal suspeito é um parente da mulher, que havia deixado o presídio Floramar, em Divinópolis, apenas um dia antes, na terça-feira (23).

De acordo com os relatos, o homem possuía um histórico de desentendimentos com o casal, o que pode ter motivado o ataque. A Polícia Militar informou ainda que o suspeito tem diversas passagens pela polícia, incluindo tráfico de drogas, homicídio, furto, ameaça e uso de entorpecentes.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos no local do crime, e a Polícia Civil assumiu a investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O caso segue sob apuração, enquanto a comunidade local tenta lidar com o impacto da tragédia.

