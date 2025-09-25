A Prefeitura de Pains, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente, realizou nessa quarta-feira (24), uma programação especial dentro da Semana do Turismo e da Primavera de Museus, no Espaço Mais Cultura Alaor Vicente de Sousa.

O evento contou com a presença do prefeito Itamar da Tamafe, da primeira-dama Sandra Castro, do assessor jurídico da Câmara Municipal Nizan Alves, secretários municipais, servidores e comunidade painense.

Durante a programação, foram entregues os uniformes para a Associação dos Catadores Amigos de Pains (ACAP), em um gesto de valorização e reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido pela associação.

Outro destaque foi a premiação da 10ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que reconheceu os vencedores do concurso de desenhos com o foco no Parque Natural Municipal Dona Ziza.

Confira os vencedores: Categoria Infanto-juvenil: 1º Elohim Rocha Rezende e Thamires Rodrigues de Oliveira 2º José Emanuel da Silva 3º Breno Rodrigues Cardoso 4º Eloá Mara de Oliveira Silva 5º Maria Júlia Soares de Castro. Categoria Adulto: 1º Daliane Aparecida Veiga Silva 2º Celina Martins 3º Gilvani Mendonça 4º Usiel Messias do Vale 5º Silvia Luiza.

Encerrando a manhã, foi realizado o lançamento do Programa de Arborização do Município, apresentado pela secretária de Meio Ambiente, Liliam Reis, e pelo biólogo Lucélio

Nativo (Celinho), reforçando o compromisso da Administração Municipal com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

