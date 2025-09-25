Na manhã desta quinta-feira (25), dois estudantes foram mortos e três ficaram feridos após um tiroteio na Escola Estadual Luiz Felipe, localizada em Sobral, no interior do Ceará. As vítimas fatais, identificadas como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio, ambos com idades entre 16 e 17 anos, estavam no pátio da escola quando foram atingidos pelos disparos. O incidente ocorreu durante o intervalo das aulas, em um momento em que vários alunos estavam no pátio e corredores da instituição.

O ataque gerou um grande movimento de policiais no local, além da presença de familiares e amigos das vítimas. A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que a investigação aponta para a possibilidade de uma relação entre o crime e disputas de organizações criminosas, embora a motivação ainda não tenha sido confirmada. Segundo as autoridades, os tiros foram disparados de fora da escola, pela calçada, atingindo diretamente os estudantes.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou o ocorrido e enviou representantes da Secretaria da Segurança Pública para reforçar as investigações. Ele expressou solidariedade aos familiares das vítimas, e a Secretaria da Educação do Ceará também se manifestou, suspendendo as aulas para o dia seguinte (26) e oferecendo suporte psicológico aos alunos e professores.

Investigações e reações de autoridades

O caso gerou uma rápida mobilização das autoridades locais. O ministro da Educação, Camilo Santana, também se manifestou em suas redes sociais, lamentando o ataque e colocando à disposição do governo estadual as equipes do Ministério da Educação especializadas em situações de crise. O Ministério Público do Estado do Ceará também se fez presente, acompanhando as investigações e priorizando o acolhimento das vítimas da violência escolar.

Em entrevista, o promotor de Justiça José Borges de Morais afirmou que o Ministério Público está acompanhando de perto as investigações, com o objetivo de identificar os responsáveis e fornecer uma resposta adequada ao crime. Ele destacou que o órgão também irá buscar a responsabilização de eventuais envolvidos com organizações criminosas.

Histórico e contexto da violência em Sobral

Este não é o primeiro episódio de violência escolar na cidade. Em 2022, outra escola de Sobral foi palco de um ataque, quando um jovem atirou contra três colegas, resultando na morte de um aluno de 15 anos. Este novo episódio reacende preocupações sobre a segurança nas escolas da região e a crescente violência associada a disputas de facções criminosas.

A Escola Estadual Luiz Felipe e seu perfil acadêmico

A Escola Estadual Luiz Felipe atende aproximadamente 1.160 alunos do ensino médio e é uma das unidades educacionais de Sobral. No entanto, a escola também se destaca por suas iniciativas acadêmicas, com bons resultados no Enem 2024, incluindo nove alunos que conquistaram mais de 900 pontos na redação. Apesar das dificuldades enfrentadas, como a baixa porcentagem de alunos com desempenho adequado em português no 3º ano, a instituição oferece, no primeiro semestre de 2025, um programa de formação em cidadania, com o objetivo de fomentar relações saudáveis entre os alunos.

A tragédia em Sobral levanta questões urgentes sobre a segurança nas escolas e a necessidade de ações eficazes contra o crime organizado. Embora o motivo exato do ataque ainda seja investigado, o impacto na comunidade escolar é profundo, com muitos alunos relatando receio de retornar às aulas. As autoridades seguem trabalhando para esclarecer o caso e garantir justiça para as vítimas e suas famílias.

Com informações G1 Centro Oeste