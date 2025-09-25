Na manhã desta quinta-feira (25), um lobo-guará foi capturado com segurança após ser avistado em um lote vago na rua Olímpio José Chaves, no bairro Vista Alegre, em Bambuí, Minas Gerais. A operação foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), que garantiu a segurança dos moradores até a chegada da equipe especializada.

O animal silvestre, símbolo do cerrado brasileiro, foi localizado por volta das 7h30 e, após avaliação dos riscos, os bombeiros realizaram a captura utilizando técnicas apropriadas para evitar qualquer tipo de estresse ou ferimento. Segundo os militares, o lobo-guará estava saudável e sem sinais de lesões.

Após o resgate, o animal foi devolvido ao seu habitat natural em uma área segura e compatível com a espécie. A ocorrência foi encerrada sem intercorrências, preservando tanto a integridade da comunidade quanto do próprio lobo-guará.

O caso reforça a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança pública e ambientais na proteção da fauna silvestre e na conscientização sobre a presença desses animais em áreas urbanas.

Com informações do CBMMG