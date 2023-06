Subiu para quatro o número de mortes provocadas por febre maculosa em Minas Gerais, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nessa sexta-feira (23).

Os casos mais recentes foram registrados em Conselheiro Lafaiete, na região Central. Exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) confirmaram que o casal Adriana Fernandes, de 25 anos, e Marcos Gabriel Lopes, de 23, estavam com a doença. Eles morreram nos dias 11 e 13 de junho, respectivamente. Com isso, Minas já contabiliza ao menos 11 casos da doença em 2023.

Adriana e Marcos moravam no bairro Amaro Ribeiro, em Conselheiro Lafaiete, mas, segundo a prefeitura da cidade, “o local provável de infecção ainda está sob investigação”. Eles apresentaram sintomas da doença no dia 10 e chegaram a ser internados, mas a doença evoluiu rapidamente, segundo a administração municipal.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os sintomas da febre maculosa incluem febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas, além de paralisia dos membros que se inicia nas pernas podendo chegar até os pulmões, o que pode levar à parada respiratória.

Ainda conforme a SES, com a evolução da doença podem surgir manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés. O tratamento é realizado com antibióticos e deve ser iniciado de forma precoce, nas fases iniciais da doença, como forma de evitar complicações e mortes.

Como prevenir a febre maculosa

A febre maculosa é transmitida para o homem através do contato com o carrapato-estrela, parasita que pode ser encontrado em animais como capivaras, pacas, cavalos e cabras. A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o carrapato. Para isso, é importante seguir as dicas a seguir:

– Use repelentes à base da substância Icaridina, que são eficazes na prevenção de picadas por carrapatos;

– Use roupas de cor clara, vestimentas longas e calçados fechados (preferencialmente com meias brancas e de cano longo);

Use equipamentos de proteção individual nas atividades como capina e limpeza de pastos;

– Evite se sentar e deitar em gramados em atividades de lazer como caminhadas, piqueniques, pescarias etc;

– Examine o corpo periodicamente, tendo em vista que quanto mais rápido o carrapato for retirado do corpo, menor a chance de infecção;

– Se verificados carrapatos no corpo, retire-os com leves torções e com o auxílio de pinça, evitando o contato com unhas e o esmagamento do animal;

– Utilize carrapaticidas em cães, cavalos e bois, conforme recomendações de profissional médico veterinário;

– Limpe e capine áreas de vegetação passíveis de cuidados.

