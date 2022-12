Um casal morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desse domingo (18) na BR-146, em Muzambinho (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, por motivos desconhecidos, dois veículos bateram de frente na altura do km 447.

De acordo com os bombeiros, os dois ocupantes do Gol foram identificados como Vanderlei e Geralda. Eles ficaram presos às ferragens e morreram no local. As vítimas eram moradores do distrito de Moçambo, em Muzambinho.

Ainda de acordo com os bombeiros, no outro carro, um HRV, havia três ocupantes, sendo uma mãe com suas duas filhas. Elas estavam visitando familiares em Muzambinho e seguiam sentido Tapiratiba (SP), cidade onde moram, quando aconteceu o acidente.

A condutora de 44 anos foi socorrida em estado gravíssimo, de acordo com os militares. As duas filhas dela, uma de 23 e outra de 16 anos, tiveram ferimentos menos graves. Elas foram socorridas e conduzidas para o pronto-socorro de Guaxupé para cuidados médicos.

A Polícia Militar de Muzambinho apoiou nas questões de trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal no local.

A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente. Após trabalhos do perito, os corpos das vítimas foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e repassados à funerária para providências.

A retirada dos veículos e limpeza da pista ficaram a cargo da PRF.

Fonte: G1