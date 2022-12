Na tarde desse domingo (18), foi registrado um acidente na MG-170, entre uma caminhonete, emplacada em Pains, conduzida por um idoso de 71 anos, e um Fiat Uno.

A caminhonete seguia por uma estrada vicinal no município de Pains, e ao chegar no asfalto, o motorista não percebeu a aproximação do automóvel, que transitava pelo KM 94, deslocando de Pimenta para Pains, entrando na pista na sua frente, tendo o Uno colidido na lateral da caminhonete.

Devido ao impacto, o condutor do Uno, um idoso de 61 anos, natural de Pains, sofreu ferimentos leves, foi socorrido por usuários da via e encaminhado para o hospital.