Os casos de febre chikungunya explodiram 979% em Minas Gerais entre janeiro e junho deste ano. Foram mais de 61.700 casos da doença, contra 5.700 registrados no mesmo período de 2022. Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses. Especialista avalia que o aumento da população do mosquito Aedes aegypti pode ser a explicação para a disparada dos casos de arboviroses.

O levantamento também aponta uma disparada de 1550% no número de mortes por chikungunya. Ao todo, 33 mineiros morreram pela doença nos primeiros seis meses do ano. Em 2022, dois óbitos foram registrados. Os dados mostram ainda que 14 mortes estão em investigação, e 83.600 foram classificados como prováveis.

Efeitos da doença

Os casos ligam o alerta para os efeitos da doença. O chefe de processos Tiago Stofel, de 38 anos, teve chikungunya em maio. Ele sentiu dores em todo o corpo, sobretudo nos joelhos, febre e calafrios. Três meses depois, ele ainda sofre com dores intensas, que são aliviadas apenas com injeções de corticoide, aplicadas a cada 15 dias, e anti-inflamatório após o efeito do injetável.

“Quando comecei a ter os sintomas, já imaginei que fosse (chikungunya) por causa de relatos de amigos. O médico tirou um raio-x do tórax e disse que eu estava muito gripado, pediu que eu fizesse um teste de Covid, mas que não fiz. Nunca imaginei que a doença tinha tantos efeitos. Sabia que causava dor nas articulações, mas nunca pensei que fosse com tanta intensidade”, lamenta.