Uma bebê de 1 ano morreu no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, depois de ter sido deixada dentro de um carro por 8 horas, na segunda-feira (31). A avó da criança, de 54 anos, a deixou no banco de trás do carro e saiu para trabalhar, de acordo com a CNN.

Segundo informações da polícia, a mulher se esqueceu de entregar a bebê em uma creche. Somente quando a avó saiu para buscar a neném, percebeu que a criança havia ficado no veículo por oito horas – em um dia em que a temperatura chegou a 28ºC.

A criança foi levada para um hospital, onde foi constatada a morte, pois a tempratura interna do veículo pode ter chegado a 56ºC.

De acordo com a CNN, esta é a 15ª criança a morrer em um veículo quente este ano, de acordo com o NoHeatStroke.org, um site administrado por um professor da San Jose State University que rastreia mortes em carros quentes.