A Polícia Civil realizou, nessa terça-feira (1º), a operação Centralina Car, na cidade de Divinópolis. A ação teve como objetivo combater o furto, roubo e receptação de veículos em Nova Serrana, aproximadamente 30 km.

Ao todo, foram apreendidos quase dois quilos de cocaína, uma balança de precisão, R$ 798 reais em espécie, além de celulares e uma folha de cheque. Um homem, de 58 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com informações fornecidas pelo delegado Wagner Lino, responsável pela operação, as investigações tiveram início em dezembro do ano passado, em razão de um aumento alarmante no número de furtos de veículos na cidade de Nova Serrana. “Ao longo das apurações, foi constatado que os indivíduos, inicialmente acusados de receptação dos veículos, eram, na verdade, os responsáveis pelas subtrações. As investigações também apontaram que dois dos investigados utilizavam o sistema de monitoramento eletrônico, o qual registrou suas presenças no local e horário dos delitos,” afirmou o delegado.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão em desfavor de suspeitos, com idades entre 24 e 31 anos, todos residentes na cidade de Divinópolis. Três dos alvos da operação já estavam presos em razão do cometimento de outros crimes.