Um cavalo morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por uma Van na madrugada desta sexta-feira (16) na MG-050, em Passo. Segundo o Boletim de ocorrência, a Van, que seguia sentido Itaú de Minas, estava carregada com alimentos perecíveis.

Ainda de acordo com o BO, o veículo teria se deparado com cinco cavalos na rodovia. O motorista disse que tentou desviar dos animais, mas bateu em dois deles.

Um dos cavalos ficou com a pata ferida e estava sob os cuidados da concessionária.

O outro cavalo atingido chegou a correr por cem metros e caiu perto de um motel, às margens da rodovia. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do cavalo ainda não havia sido removido do local no período da manhã.

Os alimentos foram colocados em outro veículo. O motorista da van não ficou ferido.

Fonte: G1 Sul de Minas