Ao menos um terremoto de magnitude 4,7 foi registrado no estado de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (16).

O epicentro do tremor, de acordo com informações preliminares do Google, foi a cidade de Miracatu, na região do Vale do Ribeira.

Há relatos que o abalo foi sentido em outros municípios do estado, como Itariri, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Sorocaba.

“Eu estava meio dormindo, a cama começou a tremer, não estava entendendo nada. Foi esquisito, durou uns 4 segundos, mas foi bem nítido”, contou ao R7 o empresário Edson Rocha, que mora em Juquiá, outro município do Vale do Ribeira.

Até o momento, não há registro de ocorrências graves.

Fonte: R7