A administração municipal, por meio da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico realizará nesta sexta-feira (16), às 9h, a cerimônia de inauguração do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga – CITFOR.

O CITFOR é uma Incubadora Municipal de Empresas de Base Tecnológica e Startups e funcionará no prédio da antiga sede da ACIF/CDL, que fica na Avenida JK, nº 133, no bairro Engenho de Serra.

As incubadoras auxiliam empreendedores e empresas que tenham como principal característica a oferta de produtos e serviços com significativo grau de “inovação”. A princípio, o CITFOR terá dois programas: “Pré-Incubação” e “Incubação Avançada”.

Programa “Pré-Incubação”

O Programa Municipal de “Pré-Incubação” do CITFOR compreende o conjunto de atividades que objetiva preparar os projetos que tenham potencial de negócios para a criação de empresas de base tecnológica e empresas inovadoras.

Programa “Incubação Avançada”

O Programa Municipal de “Incubação Avançada” reúne atividades voltadas ao fortalecimento das empresas oriundas de base tecnológica, com ênfase na capacitação gerencial do empreendedor e no desenvolvimento econômico e financeiro de seu negócio.

