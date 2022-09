Charles III agora é oficialmente o novo Rei do Reino Unido. A cerimônia, conhecida como Conselho de Adesão, ocorreu no final da manhã deste sábado (10) no horário de Londres, e início da manhã no Brasil.

Durante a proclamação, Charles III repetiu o que disse à população nessa sexta-feira (9) de que promete dedicar o resto de sua vida para essa “tarefa pesada que o coube”. Ele também prometeu manter o governo constitucional e manter a paz da população de localidades pertencentes ao Reino Unido.

O novo Rei estava acompanhado da Rainha Consorte, Camilla Parkers Bowles e do Príncipe William, o próximo na linha sucessória do trono.

Apesar da proclamação ser neste sábado, Charles III já era Rei desde a morte da mãe, Elizabeth II, na quinta-feira (8). No Reino Unido, há a lei “Rex nunquam moritur”, que em latim significa “o rei nunca morre”. Por isso nunca há a vacância do trono, já que a Coroa é assumida pelo primeiro integrante na linha de sucessão real assim há alguma morte ou abdicação.

A cerimônia

O Conselho de Adesão ocorreu no Palácio St. James, em Londres, a residência oficial da realeza. Depois de uma fanfarra de trompetistas, uma proclamação pública será feita declarando Charles como o novo Rei. Isso acontece em uma sacada do Palácio St. James, por um oficial cujo salário anual é de 49 libras, valor estabelecido em 1830.

O oficial vai dizer “Deus salve o rei” e, pela primeira vez desde 1952, quando o hino nacional for tocado, as palavras serão essas, e não “Deus salve a rainha”, como era até a morte de Elizabeth.

O momento mais esperado para o novo monarca é sua coroação, mas isto ainda deve levar meses, por causa da preparação necessária. Elizabeth II foi coroada somente um ano e meio depois de ser proclamada rainha, em 1952.

Charles será o 40º monarca a ser coroado na Abadia de Westminster, seguindo uma tradição de 900 anos. A cerimônia é religiosa anglicana, realizada pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

É ele quem vai colocar a coroa de Santo Eduardo na cabeça de Charçes –uma peça de ouro maciço, datada de 1661, que pesa mais de 2 quilos. Charles também vai receber um cetro.

Haverá música, leituras e o ritual de unção do novo monarca, com óleos de laranja, rosas, canela, almíscar e âmbar. Então Charles lerá o juramento de coroação, que é um evento de Estado –o governo paga por isso e escolhe a lista de convidados.

Charles tornou-se nessa quinta chefe da Commonwealth, uma associação de 56 países independentes com cerca de 2,4 bilhões de pessoas. Para 14 desses países, além do Reino Unido, o rei é o chefe de Estado. São eles Austrália, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Salomão Ilhas, Tuvalu.

