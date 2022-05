Na madrugada dessa terça-feira (17), cinco indivíduos armados, teriam invadido a casa principal de uma fazenda em Córrego da Areia, em Tapiraí.

Os militares compareceram no local, na manhã dessa terça, momento em que o dono da propriedade, de 61 anos, se encontrava, juntamente com sua esposa.

Ele relatou que para entrarem no quarto do casal, os suspeitos começaram a efetuar disparos de arma de fogo para que a porta do quarto fosse aberta, usando o caseiro da fazenda, de 30 anos, como escudo humano.

Neste momento, para revidar, o dono da casa efetuou disparos do interior do quarto para o corredor, fazendo com que os infratores fugissem do local. Um dos disparos atingiu a perna do caseiro, que foi socorrido e levado ao hospital, ficando em observação, sem risco de morte.

A Polícia realizou rastreamento e, depois de um cruzamento de dados e análise de imagens captadas por câmeras, um dos suspeitos de terem participado do crime, de 21 anos, foi conduzido à delegacia. Ele tentou fugir no momento da abordagem, mas foi contido e preso.

O proprietário da fazenda apresentou a documentação de credenciamento necessária para posse de arma de fogo, material que seguiu junto à ocorrência.

Foram apreendidos no local do crime: uma pistola calibre 9mm, um carregador e quatro cartuchos deflagrados do mesmo calibre, uma blusa branca e um celular.

Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Militar pelos números 190 ou 181.

Fonte: Polícia Militar