Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na tarde deste sábado (23), na MG-050, na altura do km 223, em Formiga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para registrar a ocorrência.

O condutor de um dos veículos, que seguia sentido Formiga/Piumhi, não conseguiu evitar a colisão com o outro carro que seguia no sentido contrário.

O acidente resultou em cinco vítimas. Duas passageiras de um veículo, de 46 e 17 anos, e três passageiros do outro automóvel, de 42, 8 e 4 anos.

As vítimas sofreram ferimentos leves, foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para o hospital de Formiga.

Os condutores de ambos os automóveis nada sofreram.

Compareceram no local juntamente com as guarnições do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar Rodoviária e a Concessionária da AB Nascentes.

Fonte: 93 Play