Um avião monomotor caiu em uma área residencial de Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no acidente.

A queda aconteceu na praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário. Logo depois, o monotomor PT-ZVL explodiu.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, entre elas, uma criança.