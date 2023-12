Uma norte-americana de 32 anos que nasceu com a condição rara de dois úteros e engravidou duas vezes, uma em cada útero, deu à luz a gêmeas em dias diferentes, anunciou a mulher nessa sexta-feira (22). “Nossos bebês milagrosos nasceram!”, escreveu Kelsey Hatcher, que está documentando a história em sua conta do Instagram “doubleuhatchlings”, (um jogo de palavras com o sobrenome da mãe e termo para a dupla gravidez).

A primeira menina, Roxi Layla, nasceu na terça-feira (19) às 19h49 locais e sua irmã, Rebel Laken, nasceu na quarta-feira (20) às 6h09. Os médicos projetaram a data do parto para o dia de Natal, mas as gêmeas nasceram antes, a tempo de passar as festas de fim de ano em casa com os outros irmãos. A mãe e as filhas já receberam alta e Hatcher prometeu divulgar mais detalhes do parto em breve.

Hatcher soube aos 17 anos que nasceu com útero didelfo, uma anomalia que afeta 0,3% das mulheres. Em maio, durante uma ultrassonografia de rotina, com oito semanas de gravidez, a americana, que já tinha três filhos, descobriu que estava grávida de gêmeas e tinha um feto em cada um de seus úteros.