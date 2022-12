Cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente no Anel Rodoviário, altura do bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo teria colidido contra a mureta de proteção que divide a pista.

Conforme os militares, um homem ficou preso às ferragens, sendo necessário retirar o teto do veículo para conseguir resgatar a vítima. Ele foi imobilizado e conduzido pelo Samu para um hospital da capital.

As outras quatro vítimas, que não tiveram a identidade revelada, também foram socorridas e levadas para receber atendimento médico no hospital.

O veículo ficou destruído após o impacto. Segundo os Bombeiros, esse acidente ocorreu em um viaduto e, por isso, o veículo tinha o risco de cair na praça São Vicente, localizada abaixo dessa estrutura.

O trânsito ficou interditado para os trabalhos das equipes. O fluxo de veículos foi normalizado ainda durante a madrugada.

Fonte: Hoje em Dia