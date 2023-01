A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico divulgou, nesta terça-feira (24), o edital do Programa de Pré- Incubação do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (CITFOR).

O edital visa selecionar pessoas físicas individualmente ou em forma de equipe composta por no mínimo duas e no máximo quatro integrantes, com projetos que tenham potencial de negócios para a criação de empresas de base tecnológica, empresas inovadoras ou startups. Os participantes poderão escolher uma das três modalidades descritas no edital.

Modalidade I “Desafios Públicos ”: será selecionada uma pessoa ou equipe inscritas na Modalidade I, com base na aderência de suas propostas aos desafios da gestão pública municipal de Formiga. Os desafios públicos guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática, que submeterá à solução ao enfrentamento de um problema real da Administração;

”: será selecionada uma pessoa ou equipe inscritas na Modalidade I, com base na aderência de suas propostas aos desafios da gestão pública municipal de Formiga. Os desafios públicos guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática, que submeterá à solução ao enfrentamento de um problema real da Administração; Modalidade II – “Desafio Empresarial”: será selecionada uma pessoa ou equipe inscritas na Modalidade II, com base na aderência de suas propostas aos desafios de empresas formiguenses, Estes desafios guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática, que submeterá à solução ao enfrentamento de um problema real de empresas localizadas em Formiga;

– “Desafio Empresarial”: será selecionada uma pessoa ou equipe inscritas na Modalidade II, com base na aderência de suas propostas aos desafios de empresas formiguenses, Estes desafios guiarão o processo de seleção da equipe classificada nesta temática, que submeterá à solução ao enfrentamento de um problema real de empresas localizadas em Formiga; Modalidadade III: “Tema Livre”: será selecionada uma equipe inscrita na Modalidade III, com base nas diretrizes fundamentais de fomento à inovação tecnológica, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com tema livre.

Acesse e confira o edital na íntegra.

Fonte: Decom