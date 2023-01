O Procon Municipal de Poços de Caldas aplicou uma multa de R$108 mil reais a uma instituição de ensino profissionalizante com sede na cidade de Campinas e que tem ofertado cursos na cidade, por prática abusiva, ato discriminatório, descumprimento de oferta e do Estatuto da Pessoa com Deficiência em face de um consumidor surdo. A empresa, ao ser contatada por um consumidor local, quanto ao curso polinização, eco lavagem e higienização na cidade, promoveu ato discriminatório e vexatório, violando direito básico do consumidor no que pertine a igualdade nas contratações. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Araxá investe R$ 5 milhões em escolas

Quadra coberta, novos telhados, muro e ampliações. Em 2023, diversas Escolas e Creches Municipais de Araxá iniciarão o ano letivo de cara nova. Os investimentos somam R$ 5.245.182,27. De acordo com o prefeito Robson Magela, essas melhorias eram aguardadas pela comunidade escolar há anos e irão trazer grandes benefícios para alunos dos 4 meses aos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados na Rede Municipal de Ensino. (Correio de Araxá – Araxá)

Ipatinga faz ações de combate ao Aedes

Como parte das atividades de intensificação no combate à proliferação do Aedes aegypt no município, a administração de Ipatinga iniciou no último final de semana a pulverização de inseticida de Ultra Baixo Volume (UBV) para bloquear a transmissão destes vetores em áreas mais críticas. O primeiro local atendido foi o bairro Iguaçu. “A ação conhecida como carro ‘fumacê’ será realizada em veículos adaptados para dar maior eficiência ao combate das arboviroses”, destacou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Almeida. (Diário do Aço – Ipatinga)

Centros de Saúde em Conselheiro Lafaiete recebem ampla reforma

Seguindo o planejamento de ações que visam melhorar a qualidade das estruturas na área da saúde em Conselheiro Lafaiete, a prefeitura iniciou na última semana reformas nos Centros Regionais de Saúde do São João, Alto da Vista Alegre e UBS Museu. A previsão é que as reformas sejam realizadas em todas as Unidades de Saúde e ESF`s, proporcionando assim, mais comodidade, conforto e sobretudo, qualidade no atendimento à população. Além disso, já está prevista a inauguração da UBS Cachoeira para o primeiro semestre deste ano e o início da construção da UBS Moinhos. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Nível do rio Doce atinge 1,97m

O rio Doce atingiu 1,97m na régua do Saae. Segundo a Defesa Civil, a previsão é que o nível do rio chegue a 2,05m. Mas a tendência é estabilizar antes de chegar à cota de inundação. O aumento é devido às fortes chuvas do fim de semana. A cota de alerta é a partir dos 1,90m. De acordo com o histórico de medição, que está disponível no site do SAAE, o rio atingiu 1,75m. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Risco de transbordamento do Itapecerica, em Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Defesa Civil, alerta a população ribeirinha sobre chuva forte que caiu na cidade de Itapecerica, que acometeu ao alagamento do rio Vermelho. Esse ocorrido possibilita que o Rio Itapecerica em Divinópolis transborde em alguns pontos. Por isso, é necessário que os ribeirinhos se mantenham atentos para qualquer mudança no volume do rio. A Defesa Civil estará atenta à situação, e fará novos comunicados quando necessário. (Portal Agora – Divinópolis)

Itaúna terá novos radares na cidade

A partir do próximo mês, os motoristas de Itaúna devem redobrar atenção no trânsito de toda região da cidade. A Prefeitura de Itaúna, por meio da Secretaria Municipal de Regulação Urbana, realizará a instalação de novos radares de avanço de velocidade para fiscalizar quem ultrapassar a velocidade permitida na via. Para a escolha do local de instalação do equipamento foi necessário alguns critérios técnicos considerando locais com maior incidência de acidentes, fluxo de pedestres, tipo de acidente, quantidade de acidentes com e sem vítimas, inclusive fatais, acidentes por período, grau de severidade do acidente, entre outros fatores. (Integração – Itaúna)