Está acontecendo, nessa quinta-feira (16), no prédio do Citfor, em Formiga, o 1º Seminário de Turismo Rural.

O evento é promovido pela administração municipal em parceria com o Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Secretaria Estadual de Cultura e é destinado às pessoas e instituições que colaboram com o crescimento comercial e turístico do município.

Na oportunidade, produtores rurais recebem orientações para fomentar o turismo rural.

A secretaria de administração e desenvolvimento econômico, Millena Ribeiro, disse que ‘nós temos uma área rural imensa no município e precisamos explorar cada vez mais essa região, preparando esses produtores e artesãos para receber nossos turistas.’

Com informações da Decom*