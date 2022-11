A inauguração da loja Shein, marca chinesa de roupas e acessórios, neste sábado (12) em um shopping da Zona Sul de São Paulo foi marcada por muita confusão, brigas e discussões, com clientes chegando a se agredir fisicamente, segundo vídeos publicados no Twitter.

Em um dos vídeos, as pessoas gritam em coro “Fora Shein” várias vezes. Os clientes se desentenderam porque queriam entrar na loja.

A fila do lado de fora do Shopping Vila Olímpia, onde está localizada a loja, era imensa na manhã deste sábado.

Internautas também publicaram memes sobre a confusão na inauguração.

Loja fica aberta até quarta

A Shein abriu sua primeira loja física com compra no local no Brasil e na América do Sul neste sábado, em formato pop-up (temporário), no Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, e vai funcionar até 16 de novembro, quarta-feira.

Segundo a empresa, 11 mil peças estarão disponíveis para os consumidores e a loja pretende vender pelo menos 90% do estoque total.

Para isso, a principal estratégia da loja física é a mesma do aplicativo – a aposta em preços baixos. O produto mais barato exposto na loja é um top cropped (um estilo de camiseta de comprimento curto) branco, que custa R$ 21,90. Já o mais caro, um vestido curto, preto e com brilhos, sai por R$ 166,90.

Fonte: G1